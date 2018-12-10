«خلية أكتوبر ورشوة رئيس حي الموسكي» أبرز المحاكمات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - معارضة الزيات و5 آخرين في «إهانة القضاء».. محاكمة المتهمين بأحداث الذكرى الثالثة للثورة.. ومحاكمة متهمي خلية أكتوبر الإرهابية.. ورئيس حي الموسكي بتهمة الرشوة

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، عددًا من المحاكمات الهامة، أبرزها محاكمة رئيس حي الموسكي؛ لاتهامه بتلقي رشوة، ومحاكمة المتهمين بخلية أكتوبر الإرهابية. البداية من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيث جلسات محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.

وبينت التحقيقات أن المتهم طلب من محمد عبد الحي محمد، مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2017م، بعدم التصريح بإعلانات

وبينت التحقيقات أن المتهم طلب من محمد عبد الحي محمد، مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2017م، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.طبيبة المطرية تنظر محكمة جنح مستأنف المطرية الاستئناف المقدم من 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم بقضية وفاة الطبيبة سارة أبو بكر صعقا بالكهرباء. وقضت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية -في وقت سابق- بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية بالسجن 5 سنوات؛ بتهمة الإهمال والتقصير، ما تسبب في وفاة الطبيبة، وبرأت متهمة. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة. إهانة القضاء إهانة القضاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، تنظر المعارضة المقدمة من 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، والمتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرون. وكانت محكمة النقض قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء". وقضت المحكمة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. كما قضت المحكمة -وقتها- بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهم محمود السقا. خلية أكتوبر الإرهابية خلية أكتوبر الإرهابية وتنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية". وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا. وقبلت محكمة النقض، في وقت سابق، الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة. متهمو الذكرى الثالثة للثورة متهمو الذكرى الثالثة للثورة وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة". وأسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

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