لقاء جديد بين السراج وحفتر في إيطاليا

قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي إنه يأمل في تنظيم لقاء جديد هذا الأسبوع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وأضاف كونتي، في تصريحات صحفية، أن مؤتمر باليرمو الذي عقد يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، "لم يكن مجرد واجهة ويندرج ضمن آلية دقيقة من جانب إيطاليا لبسط الاستقرار في ليبيا".

واحتضنت مدينة باليرمو الإيطالية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مؤتمرًا لمناقشة الأزمة الليبية وسبل حلها بحضور مجموعة من أطراف الأزمة وبعض رؤساء الدول المجاورة.

و أعلنت إيطاليا عن لقاء جمع بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على هامش قمة مؤتمر باليرمو.

ولفتت الخارجية الإيطالية إلى أن اللقاء الذي جمعهما كان وديا وتطرق إلى مناقشة إجراء الانتخابات.