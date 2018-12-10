تفاصيل غضبة الملك على «السوبر وزير»..صب جام غضبه عليه ودعاه للاهتمام بالمصلحة العامة عِوَض الخاصة!

خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الخميس 29 فبراير الماضي، بشأن برنامج التكوين المهني، والتي حضرها مستشارو الملك وعدد من الوزراء، توجه الملك في بداية اللقاء إلى مولاي حفيظ العلمي، وسأل عن تقدم مخطط التسريع الصناعي في جهة سوس.

وبعدما تبين أنه لم يُنجز فيه أي تقدم، رغم مرور 8 أشهر على تدشينه، صب جام غضبه عليه، قائلا له: «ليس عندي في الحكومة سوبر وزير»، بل إنه دعا العلمي إلى الاهتمام بالمصالح العامة، وليس بمصلحته الخاصة.

وفوجئ الوزراء بالنبرة التي تحدث بها الملك إلى العلمي، ونشر موقع ميديا24 تفاصيل أخرى تشير إلى انتقاد سلوكات الوزير العلمي «المتكبر»، وامتلاكه جنسية أجنبية، وخدمته مصالحه الخاصة.