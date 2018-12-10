بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات.. ماكرون يُخاطب الفرنسيين

بعد شهر على انطلاق تظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا، سيُلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا اليوم الإثنين، حسب ما أعلن عنه قصر الاليزيه، أمس الأحد.

وقال مكتب ماكرون، إنه سيوجه خطابا للأمة الساعة التاسعة مساء بدون مزيد من التفاصيل.

وتوقعت وزيرة العمل مورييل بينيكو أن يعلن الرئيس “إجراءات فورية وملموسة” ردا على الأزمة.

وبلغ عدد المحتجين في تظاهرات “السترات الصفراء”، أمس السبت، 136ألف شخص.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه تم إيقاف 1723 شخصا في جميع أنحاء فرنسا خلال الجولة الأخيرة، التي تخللتها صدامات بين محتجين، وشرطة مكافحة الشغب.

وقالت الوزارة إن 1220 من بين مجموع الموقوفين حبسوا قيد التحقيق.

وشارك حوالى 136 ألف شخص في تظاهرات، أمس، حسب الوزارة، وهو العدد نفسه تقريبا، الذي شارك في تظاهرات بداية الشهر الجاري.