مساعدة بـ2.7 مليار أورو.. المغرب حاضر في G5

حضر المغرب بتمثيل دبلوماسي عالي المستوى، ممثلا في رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبتكليف من الملك محمد السادس، أشغال مؤتمر الدول الشريكة والمانحة لمجموعة الساحل الخمس (ج5)، والذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط في اليومين الماضيين.

وأعلن هؤلاء الشركاء، في نهاية المؤتمر، تقديم 2,4 مليار أورو لمساعدة هذه الدول في تنفيذ أربعين مشروعا تنمويا، في سبيل وقف العنف الذي تنفذه جماعات متطرفة في هذه المنطقة الشاسعة جنوب الصحراء الكبرى.

ويوازي هذا الالتزام تحقيق هدف التمويل الأساسي بنسبة 127%.

وقال الرئيس الحالي للمجموعة، النيجري مامادو يوسوفو، إن هذه «الالتزامات من شركائنا تغطي إلى حد كبير الاحتياجات الشاملة لبرنامج الاستثمارات التي تكتسي أولوية». وإلى جانب النيجر، تضم المجموعة موريتانيا ومالي وتشاد وبوركينافاسو.