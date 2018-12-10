كفر ياسيف: إصابة خطيرة لشخص إثر جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 56 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف صباح اليوم، الإثنين.

وأحيل المصاب إلى المركز الطبي "حيان"، حيث عمل طاقم طبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في القسم السفلي من جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.