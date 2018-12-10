مدرب ريال مدريد: الأجواء أثرت على أداء الفريقين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، بأداء لاعبيه في المباراة التي جمعتهم أمام هويسكا والتي انتهت بفوز الأول بهدف يتيم.

وأكد المدرب بالأرجنتيني، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء، أن الرياح والظروف الجوية أثناء المباراة، كانت سببا في خروجها بشكل غير جيد.

وقال سولاري "مثل تلك المباريات يجب علينا الفوز بها، كانت اختبارا لشخصية الفريق، قدمنا كل شيء وأحرزنا هدفا، ثم دافعنا بشكل جيد، كانت مواجهة صعبة".

وتابع "الأجواء أثرت على أداء الفريقين، الرياح جعلت المباراة قبيحة، كان من الصعب التحكم بالكرة وتمريرها، تمريرات اللاعبين كانت أقل دقة اليوم بسبب ذلك".

وأشاد ببيل قائلا "لقد أحرز هدفا رائعا كذلك سجل ضد روما، هدفا أهدانا النقاط الثلاث وهذا ما يجعلني سعيدا، مثل هذه المباريات يجب أن تفوز بها لتواصل المنافسة على الليغا".

وأضاف "من المهم عندما تخوض مباريات قد لا تتمكن فيها من إحراز 3 أو 4 أهداف، ألا تستقبل شباكك أهدافا أيضا، المباراة كانت صعبة والرياح جعلتها أكثر صعوبة ولكننا فزنا وهذا هو الأهم".

وبشأن ما يميز الفريق تحت قيادته واصل "أستطيع تأكيد أن ما يميز الفريق هو الشخصية، مثل تلك المباريات يجب أن تعرف كيف تعاني فيها، كنا لا نعرف أين ستسقط الكرة، ولكن استطعنا أن ندافع عن الهدف حتى النهاية".

وأكمل "هويسكا لعب مباراة شجاعة للغاية، لقد خاطر كثيرا ودفع بعدة لاعبين في الامام، ولكن لا أعتقد أنه كان له هدف واضح في النهاية، وهو ما بدا في الفرص والكرات التي وصل بها".

واختتم "أحب الدوريات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء، منذ فترة طويلة لم نشاهد مثل تلك المباراة، سوف نستمتع بها جميعا".