ميلان يحسم موقفه من التعاقد مع إبراهيموفيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق آيه سي ميلان الإيطالي عن موقفه النهائي من التعاقد مع النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من لوس أنجلوس غالاكسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر المدير الرياضي لميلان، ليوناردو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "إبراهيموفيتش لن يعود إلى ميلان.. لقد أعطى كلمة للوس أنجلوس بأنه سيجدد عقده معهم".

وأضاف "كنا نفكر في عودته للفريق وهو أيضًا كان يفكر في الأمر، لكنه سيحافظ على كلمته مع ناديه وسيبقى بالدوري الأميركي".

وتابع "زلاتان كان يقول منذ البداية، إذا طلب لوس أنجلوس غالاكسي منه الوفاء بوعده حول الاستمرار سيبقى هناك، وبالفعل قاموا بذلك وسيبقى اللاعب معهم.. كانت قصة وإشارة رائعة".