شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على اعتقال مديرة «هواوي» والان نبدء بالتفاصيل

استدعت الصين السفير الأمريكي، تيري برانستاد، للاحتجاج على "الاحتجاز غير المبرر" لمنج وانتشو، المديرة التنفيذية لشركة هواوي، التي اعتقلت في كندا الأسبوع الماضي وتنتظر تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر من يوم الأحد أن نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنج "أعرب عن الاستياء ..والاحتجاج شديد اللهجة" ضد احتجاز منج، التي تشغل أيضا منصب المدير المالي لهواوي وابنة مؤسس الشركة رين زينجفي.

وتواجه منج 46 عاما اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات تزوير لتضليل عدة بنوك بسبب تعاملات شركة هواوي مع إيران.

وتتهم واشنطن شركة هواوي بإرسال تكنولوجيا أمريكية المنشأ إلى إيران، في انتهاك للعقوبات المفروضة حاليا من جانب الحكومة الأمريكية.

وظهرت منج في جلسة للنظر في إمكانية الإفراج عنها بكفالة في محكمة في مدينة فانكوفر الكندية يوم الجمعة لكن القرار تأجل حتى اليوم الاثنين.