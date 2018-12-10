مصادر: الحكومة اليمنية تتحفظ على مبادرة بشأن الحديدة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٦ ص
آثار الحرب في اليمن
تحفظ وفد الحكومة اليمنية المشارك في السويد على مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث بخصوص مدينة الحديدة ومينائها، وقالت مصادر على إطلاع بالمفاوضات اليمنية في السويد في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الإثنين، إن وفد الحكومة أكد رفض الشعب اليمني كل ما ينتقص من سيادة الدولة وذلك في معرض الرد على المبادرة، مضيفا أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع إجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة، في الوقت نفسه، أن كل ما ينتقص من سيادة الدولة وسلطاتها القانونية على مؤسسات الدولية محل رفض من الشعب اليمني.
وتنص المبادرة، على وقف شامل للعمليات العسكرية، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، ووقف استقدام التعزيزات العسكرية، وكذلك انسحاب متزامن للوحدات العسكرية والميليشيات، إلى خارج الحديدة.كما تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على الترتيبات الأمنية في الحديدة
كما تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على الترتيبات الأمنية في الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، التي تستغل ميناء المدينة لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ونهب المساعدات الإنسانية.
وعقدت لجنتا الأسرى والمعتقلين، المشكلتان من وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اجتماعا مباشرا لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتسليم القوائم، حسب ما ذكرت مصادر.
وأعرب عضو وفد الحكومة اليمنية عن استعداد الشرعية لإطلاق سراح أسرى الحوثيين، شرط قيام الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني بالمثل.
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