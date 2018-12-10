انت الان تتابع مصادر: الحكومة اليمنية تتحفظ على مبادرة بشأن الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٦ ص

آثار الحرب في اليمن

تحفظ وفد الحكومة اليمنية المشارك في السويد على مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث بخصوص مدينة الحديدة ومينائها، وقالت مصادر على إطلاع بالمفاوضات اليمنية في السويد في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الإثنين، إن وفد الحكومة أكد رفض الشعب اليمني كل ما ينتقص من سيادة الدولة وذلك في معرض الرد على المبادرة، مضيفا أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع إجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة، في الوقت نفسه، أن كل ما ينتقص من سيادة الدولة وسلطاتها القانونية على مؤسسات الدولية محل رفض من الشعب اليمني.

وتنص المبادرة، على وقف شامل للعمليات العسكرية، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، ووقف استقدام التعزيزات العسكرية، وكذلك انسحاب متزامن للوحدات العسكرية والميليشيات، إلى خارج الحديدة.كما تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على الترتيبات الأمنية في الحديدة