انت الان تتابع منها «كارت التشغيل».. مزايا وعقوبات قانون نقل الركاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعد قانون تنظيم نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا الجديد من أهم القوانين التى سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة خاصة أنه ينظم عمل شركات النقل فى مصر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وفى يونيو الماضى أصدر الرئيس القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد موافقة البرلمان. ويتضمن مشروع القانون 19 مادة، بالإضافة إلى 4 مواد خاصة بالإصدار، وذلك بهدف تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، كما يهدف القانون إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.

وألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به. وألزمت الشركات بأن تؤدي مقابلا

وألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وألزمت الشركات بأن تؤدي مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، وعدم سريان المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء 6 أشهر المشار إليها.

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مزايا القانون الجديد

- يحظر القانون استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.

- يلزم القانون السائقين بسداد نحو 3 آلاف جنيه رسوم تشغيل، فضلا عن مصاريف التأمينات الاجتماعية السنوية.

- يشترط القانون الجديد قيادة السيارة من جانب مالكها فقط.

- يلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

- يلزم القانون الشركات بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة في أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.

- يحظر القانون استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل.

- يحظر القانون الجديد على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها، وبعد الحصول على كارت التشغيل، وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى ضمن الخدمة.

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العقوبات

حدد القانون مجموعة من العقوبات فى حالة مخالفة أحكام القانون وجاءت وفقًا لما يلى:

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، حسب الأحوال.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:



- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل حسب الأحوال.



- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية في أثناء أداء الخدمة.



- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.



- وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، (10) ، (12) من هذا القانون، ويحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

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