انت الان تتابع «بنت بديعة».. كتب نهاية قصة حب لبلبة وحسن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لبلبة قدمت دور الراقصة "توحة" زميلة "بديعة" في الكباريه، وخلال الأحداث تبادلت قُبلة مع حسين فهمي، تلك القُبلة كانت سببًا في إنهاء زواجها من حسن يوسف بعد 9 أعوام

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ ص

رصيد كبير للمخرج حسام الدين مصطفى (5 مايو 1926 - 22 فبراير 2000) وأعمال مميزة في تاريخ السينما والدراما المصرية، منها عدد ليس بقليل من الأعمال التاريخية الدينية، وفي مقدّمتها فيلم "الشيماء" والذي يرصد حياة شقيقة النبي محمد في الرضاعة، وقامت ببطولته النجمة سميرة أحمد (15 نوفمبر 1938) في أوائل السبعينيات، وإلى جوارها النجوم أحمد مظهر وتوفيق الدقن وعبد الله غيب وأمينة رزق وغسان مطر وغيرهم، وعلى الرغم من تحقيق الفيلم إشادات واسعة، فإنه أدخل مخرجه وبطلته والمخرج حسن الإمام (6 مارس 1919 - 29 يناير 1988) في أزمة كبيرة.

المخرج حسن الإمام في نفس الفترة كان على موعد مع تصوير فيلمه "بنت بديعة"، واختار سميرة أحمد بطلة لفيلمه الجديد، والذي يدور حول فتاة فقيرة تحب شابا من الأثرياء وتنجب منه ابنة، ترفض عائلته الزواج منها أو رعايتها وتقوم بطردها، فلا تجد إلا أن تعمل في الكباريهات وتحاول أن تتبنى طفلة صغيرة تعوضها عن ابنتها

المخرج حسن الإمام في نفس الفترة كان على موعد مع تصوير فيلمه "بنت بديعة"، واختار سميرة أحمد بطلة لفيلمه الجديد، والذي يدور حول فتاة فقيرة تحب شابا من الأثرياء وتنجب منه ابنة، ترفض عائلته الزواج منها أو رعايتها وتقوم بطردها، فلا تجد إلا أن تعمل في الكباريهات وتحاول أن تتبنى طفلة صغيرة تعوضها عن ابنتها التي خُطفت منها ولكن القانون لا يسمح لها لأنها تعمل راقصة وستكون غير أمينة عليها، ويحاول ضابط مساعدتها ويقع في حبها، ولكن عندما يأخذون الطفلة منها تنهار وتمرض حتى تموت.

علِم حسام الدين مصطفى باختيار الإمام لسميرة أحمد، فبعث في عام 1971، بمذكرة عاجلة إلى مؤسسة السينما، لمنعها من التمثيل أو مزاولة أي عمل فني في السينما أو المسرح، وبرر موقفه بأن نشاطها في هذه المجالات سيؤثر في دورها في فيلمه "الشيماء"، والتي كانت قد انتهت من تصويره، لا سيما أن حسن الإمام أسند لها دور راقصة في فيلمه "بنت بديعة". (طالع هذا التقرير| هند رستم وحسن الإمام.. حكاية المخرج وملكة الإغراء)

حسن الإمام دافع عن بطلته، وبدأت تبادل الرسائل بين الطرفين، ومنها رسالة عاجلة طلب فيها الأول من مؤسسة السينما منع زواج حسام الدين مصطفى من الفنانة نيللي، لأنه من غير المعقول أن يتزوج مخرج "الشيماء" من ممثلة ترتدي "الشورت" وتمثل أفلامًا لا تتفق مع دور زوجها كمخرج لفيلم ديني! (طالع هذا التقرير| نيللي.. تحدت 4 رجال أحدهم سبب «اعتزالها» وآخر تزوجها «سرًا»)

كما حلّ حسن الإمام ضيفًا على برنامج "سينما القاهرة"، الذي كانت تقدمه الفنانة ميرفت أمين، وصوّرت الحلقة من داخل استوديو مصر، في كواليس تصوير "بنت بديعة"، وقال إن سبب الضجة التي أُثيرت حول دور سميرة أحمد في فيلمه وفيلم "الشيماء"، أنها قدّمت دورًا دينيا وتلاه دور راقصة بكباريه. (طالع هذا التقرير| حسن الإمام.. مخرج «الروائع» و«العوالم» الذي أغوته هند رستم)

الإمام برر ذلك بأن الفنان يستطيع أن يؤدي جميع الأدوار، وهذا شيء لا يعيبه، بل بالعكس يُحسب له، لأن الفنان يجب أن يتلون ويؤدي جميع الأدوار، كما دافع عن الراقصات وانتقد آراء الجمهور بأن الدور غريب على سميرة أحمد وليس مناسبًا لها، حيث ترتدي بدلة رقص وهذه الشخصية بعيدة تمامًا عن شخصيتها الهادئة التي طبعت في ذاكرة مشاهديها.

حسن الإمام تابع: "مش معنى أنها قامت بدور ديني في فيلم (الشيماء) يبقى ماتعملش دور راقصة، فالممثل يمثل الرجل الطيب والوحش، وكل اللي بيتقال كلام فارغ، فالفيلم هوجم بدون أن يراه أحد، مع أن شخصية سميرة تصور أروع الأحاسيس وهي الأمومة، ولا تقل إنسانية عن أي دور آخر".

تخطى حسن الإمام تلك العقبات، وبالفعل تم عرض "بنت بديعة" في 28 فبراير 1972، وشارك في بطولته عزت العلايلي، حسين فهمي، سهير الباروني، وناهد جبر، ولبلبة والتي كانت على موعد مع أزمة كبرى في حياتها لم تتخطها حتى الآن فور طرح الفيلم بالسينمات، وذلك لنفس السبب الذي عرّض سميرة أحمد للنقد، وهو ارتداء بدلة رقص، بالإضافة إلى قُبلة بينها وبين حسين فهمي.

لبلبة (14 نوفمبر 1945) آنذاك كانت في بداية مشوارها الفني، وقدّمت دور الراقصة "توحة" زميلة "بديعة" في الكباريه، وجمعتها علاقة بزائر الليل "كمال" ويُجسده حسين فهمي، وضمن أحداث الفيلم مشهد يتبادلا فيه قُبلة، تلك القُبلة كتبت نهاية قصة حب في الحقيقة بين لبلبة وحسن يوسف بعد زواج استمر 9 أعوام، حيث لم يقبل الزوج رغم أنه ممثل، أن تُقبّل زوجته من غيره.

حاول كثيرون من داخل الوسط الفني الإصلاح بينهما بشتى الطرق، إذ تعمد المنتج سمير خفاجي إشراكهما في عروض مسرحية "قصة الحي الغربي"، دون أن يُخبرهما بوجود الطرف الآخر ضمن العمل، كما خصص لهما مشاهد رومانسية عدة، لكن المياه لم تعد لمجاريها، بسبب وقوف والدتها كحجر عثرة، ورفضها لمساعي الصلح، وفق حوار لحسن يوسف مع "الشرق الأوسط".

في عام 2012 حلّت لبلبة ضيفةً ببرنامج "أنا والعسل"، واعترفت أن سبب طلاقها من حسن يوسف، هو القُبلة التي تلقتها من حسين فهمي بالفعل، بعد إصرار من مخرج "بنت بديعة" حسن الإمام، رغم أنها غير موجودة بالسيناريو، ووقتها اتصلت لبلبة بزوجها لتُخبره بطلب المخرج، ليُحذرها من الانصياع لأمر الإمام ويُلوح لها بالطلاق، إلا أنها خالفته، فتم الطلاق بعد عرض الفيلم. (طالع هذا التقرير| أغضبت نجاة وطلقها حسن يوسف بسبب قبلة.. 16 معلومة عن لبلبة)

لم تُكرر لبلبة تجربة زواجها ثانية بعد حسن يوسف (مولود في 10 ديسمبر 1934)، رغم أن الطلاق وقع منذ ما يزيد على 45 عامًا، بينما الأخير وقع في غرام سيدته الفنانة شمس البارودي، بعدما جمعهما فيلم "رحلة حب" في موطنها الأصلي سوريا، وحدث الزواج في نفس عام انفصاله عن لبلبة، وكوّن دويتو فنيا مع زوجته الجديدة، ولم يُشاركها في أي فيلم دون مشاركته أمامها، حتى آخر أفلامها "اثنان على الطريق" (1984) الذي استثناه الزوج من شرطه ورشح عادل إمام للبطولة، لتُعلن بعدها الاعتزال وتلتزم بيتها. (طالع هذا التقرير| حسن يوسف وشمس البارودي.. قصة حب عمرها 46 عامًا)