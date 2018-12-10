انت الان تتابع البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ ص

يطرح البنك المركزى اليوم، الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.250 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، فى مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من نفس العام. اقرأ أيضا: «النقد الدولي» يشيد بإلغاء آلية تحويل أموال الأجانب ومن المتوقع أن تصل