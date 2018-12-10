انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٧ ص

واصلت أسعار الذهب استقرارها خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، فى السوق المحلى، عند نفس معدلاتها أمس، نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1250 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 622 جنيهًا. عيار 24: 711 جنيهًا. عيار 18: 533 جنيهًا. عيار 14: 415 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 4976 جنيها. سعر الأوقية: 1250 دولارًا. اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور رصيد مصر من الذهب الاحتياطي خلال 7 سنوات وارتفع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر