من هو الجنرال جون كيلي آخر الراحلين من البيت الأبيض؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters يقول أصدقاء وأقارب الجنرال كيلي عنه إنه شخص شديد الولاء لقائده ومهمته وقواته

عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين أن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، سيترك منصبه قبل نهاية العام كان بذلك ينهي تكهنات عديدة بأن الرجل يخضع لضغوط كبيرة لدفعه للاستقالة.

لكن من هو الجنرال المتقاعد جون كيلي؟

ولد كيلي في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية في 11 مايو/آيار عام 1950، وانضم لمشاة البحرية الأمريكية عام 1970 وترقى فيها حتى وصل لرتبة جنرال.

وكيلي قائد سابق للقيادة الجنوبية للولايات المتحدة المسؤولة عن العمليات العسكرية في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وهو الضابط الأمريكي الأعلى رتبة الذي يفقد أحد أبنائه في الحرب إذ لقي نجله روبرت، وكان ملازما أولا في مشاة البحرية، حتفه في انفجار لغم أرضي في أفغانستان عام 2010.

ويقول أصدقاء وأقارب الجنرال كيلي عنه إنه شخص شديد الولاء لقائده ومهمته وقواته.

السياسة

كان أول عهد الجنرال كيلي بالسياسة مع إدارة دونالد ترامب حيث تم تعيينه وزيرا للأمن الداخلي ثم كبيرا لموظفي البيت الأبيض.

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ولدى توليه منصب وزير الأمن الداخلي تولى مسؤولية الحدود والهجرة وقرصنة الإنترنت وأمن المطارات وإدارة الكوارث الطبيعية.

وكان ترامب قد أعلن عن تعيين كيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واصفا إياه بأنه "نجم حقيقي داخل إدارته".

وغرد الرئيس الأمريكي الجمعة واصفا إياه بأنه "أمريكي عظيم" و"قائد عظيم".

© AFP ترامب وصف كيلي بأنه قائد عظيم

"الأحمق"

وفي وقت سابق هذا العام، أجبر كيلي على نفي أنه وصف ترامب بـ الأحمق" بعد أن أورد كلامه الصحفي المخضرم، بوب وودوارد، في كتابه عن ترامب الذي يحمل اسم "الخوف: ترامب في البيت الأبيض".

وقيل إن كيلي استخدم هذا الوصف مرارا، كما زُعم أيضا أنه قال "إنه من غير المجدي محاولة إقناعه بأي شيء".

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كما نقل عن كيلي أيضا قوله : "إننا نعيش الجنون الشامل..... هذه أسوأ وظيفة توليتها في حياتي".

وكان قد عرف عن كيلي رغبته في النأي بنفسه عن بعض مواقف ترامب المتشددة.

كما لم يتفق مع مقترحات ترامب بحظر سفر كل المسلمين للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه ليس من "اللائق" استهداف أفراد بسبب ديانتهم أو خلفيتهم العرقية.

وقال كيلي إنه خلال خدمته في العراق عملت قواته على ضمان الاستقرار من خلال تعزيز العلاقات مع رجال الدين والقيادات الإسلامية.

ويقول مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، انتوني زوركر، إن مغادرة كيلي لمنصبه تعني أن فترة حكم الرئيس ترامب شهدت تبدل ثلاثة كبار موظفين للبيت الأبيض وثلاثة مستشارين للأمن القومي منذ تسلمه منصبه في يناير/كانون الأول 2017.