محمد نصرالله:مكافحة الفساد تبدأ بمكافحة التعطيل الحكومي

سأل النائب ​محمد نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "‏أليس من المفارقة أن نسمع صرخات ​مكافحة الفساد​ تزداد من الساسة كافة، في حين أن ​الدين العام​ بتزايد مستمر مكافحة الفساد تبدأ بمكافحة التعطيل الحكومي ومكافحة الهدر في الوقت والبدء بتشغيل الأجهزة الرقابية وتفعيل المحاسبة والمساءلة وفق مبدأ الحوكمة".

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