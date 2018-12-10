يدء صرف المعاشات لـ1.5 مليون مواطن ضمن 5 أحداث متوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

1- تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف المعاشات المحولة إلى البنوك عن شهر ديسمبر لعدد 1.5 مليون مواطن.

2- ينظم وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والتعاون الإنمائي الألماني في مصر احتفالية، بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

3- تبدأ لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة بتشكيلها الجديد اجتماعاتها، حيث تعقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة الثاني حول الحالة السياسية في العالم العربي 2018م، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وتقرير مشروع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي.

4- تنظم هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ندوة علمية تحت عنوان الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير؛ تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في قاعة الإمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة.

5- تنطلق أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة مصر التي تمثلها وزيرة السياحة رانيا المشاط والمنعقدة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.