"شيرين" تطلب الخلع: "عايزني أشحت العيش من الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "شيرين س." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررةً طلبها: "مش بيصرف على بنته من يوم ولادتها".

وبحسب الدعوى، تزوجت "شيرين س." 25 سنة، أخصائية تخاطب، منذ عامين بـ"محمد ج." مهندس كمبيوتر، الذي يكبرها بثلاثة أعوام، ورزقا بطفلة تبلغ من العمر الآن 10 أشهر.

تقول شيرين في دعواها إن زوجها لا ينفق على طفلته منذ ولادتها.

وأضافت الزوجة أن والدتها تحملت مصروفات ابنتها منذ الولادة، وأنها لجأت للعمل حتى تستطيع شراء "اللبن والبامبرز"، ثم مرضت طفلتها وتم إيداعها "حضَّانة"، وعندما اشتكت زوجها لأسرة زوجها قالوا: "إحنا مش بنصرف على بنات".

وأضافت الزوجة أن راتب زوجها كبير، لكنه يطمع في راتبها هي أيضًا، مطالبًا إياها بالإنفاق على المنزل، إضافة إلى تشاجره الدائم معها بسبب عدم وجود طعام، كان آخرها عندما نشبت بينهما مشاجرة بعد استيلاءه على أموال حصلت عليها من والدتها لشراء ملابس للطفلة، قائلًا: "اشحتي من مروة صحبتك"، رافضًا أن تعرض ابنتها على الطبيب مكتفيًا بشراء الدواء من الصيدلية، بحسب نص الدعوى.

وأشارت شيرين: "زوجي بيخلينا ناكل عيش التموين، وحماتي كانت تعطينا العيش، وبعد ولادتي حماتي منعت عنا العيش، وزوجي بيطالبني أشحت العيش من الجيران، بالرغم من أن زوجي متيسر ماديًّا إلا أنه مش بيصرف علينا انتقامًا لأني أنجبت بنتًا".

وتشكو الزوجة في دعواها: "زوجي طلب من والدتي أن تأتي لكي تأخذ طفلتنا لتعيش معها لأنه لا يستطيع النوم من شدة بكائها"، لكنها رفضت: "البنت بترضع ومقدرش أتحمل بعدها عني".

ولجأت "شيرين" لمحكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها في الدعوى التي حملت رقم 2761 لسنة 2018 وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.