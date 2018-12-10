مصرع وإصابة 25 شرطيا أفغانيا في هجمات متفرقة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٥ ص
أفغانستان
لقى ما لا يقل عن 20 من رجال الشرطة الأفغانية مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في هجمات متفرقة، اليوم الإثنين، في إقليمي فراه غرب البلاد وفارياب في الشمال، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية دون المزيد من التفاصيل. وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، يوم الإثنين الماضي، عن مسئوليتها عن هجوم استهدف قافلة أمنية في إقليم فراه الكائن غربي أفغانستان، ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي، قوله إن الحركة استهدفت قافلة أمنية، ما أدى إلى مقتل 20 من أفراد الأمن وتدمير 4 سيارات تابعة للشرطة خلال الهجوم.
وفي أغسطس الماضي، قتل 20 شخصا وأصيب 40 آخرين، إثر تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة "جارديز" شرق أفغانستان، وقتل 26 شخصا، الأسبوع الماضي، في تفجير استهدف مسجدا في إقليم خوست شرقي أفغانستان، وقال مسؤولين في المنطقة «إن انفجارا وقع في مسجد في إقليم خوست شرقي أفغانستان، أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة
يذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب سجن بالعاصمة الأفغانية كابول، حيث أكد مسؤولون، أن انتحاريا فجر نفسه قرب بوابة أكبر سجن في أفغانستان.
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