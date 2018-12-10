الجبير: نرفض تدخل إيران في السياسة الداخلية للبنان

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن “المملكة العربية السعودية تدعم الرئيس المكلّف سعد الحريري في محاولة تشكيل حكومة ‏وفاق وطني”، رافضاً “تدخل إيران في السياسة اللبنانية ودور حزب الله‎”.‎

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع الزياني بعد اختتام قمة الرياض: “نحن ندعم دولة الرئيس سعد الحريري في محاولة تشكيل ‏حكومة وفاق وطني، نحن نرفض دور إيران في السياسة الداخلية اللبنانية، ونرفض دور حزب الله الثقيل في سياسة لبنان، ونعتقد أنه لو كل ‏الأطراف اللبنانية وضعت مصالح لبنان فوق كل شيء فهذا يؤدي إلى ضمان وحدة لبنان ويؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تستطيع ‏أن تتعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان في المستقبل‎”.‎

وتابع: “دول مجلس التعاون كانت داعمة دائماً للبنان، ولكن نحن نريد أن يكون فيه حكومة وفاق وطني، نريد أن يكون فيه ضمان سياسي ‏يجعل مصالح لبنان فوق كل شيء‎”.‎

ورأى وزير الخارجية السعودي أن “على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع”. وقال: “أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم ‏وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس‎”.‎

وقال إن “الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعّال في المجلس”، مشدداً على أن “دول الخليج أسرة واحدة، ‏وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي‎