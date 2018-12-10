وزير خارجية الإمارات يصل القاهرة

وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إلى القاهرة، مساء الأحد.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي وفقاً للعين الإخبارية أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وصل إلى القاهرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات انفتحت على آفاق جديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وبات تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين في ظل أزمات المنطقة التزاما سياسيا استراتيجيا، انعكست آثاره الإيجابية على مواجهة الإرهاب والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.