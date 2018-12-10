الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود، ومن المقرر أن يصلى عليها، الإثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وجاء نص البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليهاـ إن شاء الله ـ الإثنين، 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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