شكرا لقرائتكم معركة هواوي تطلق شرارة حرب أميركية صينية من نوع جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تصاعدت #الحرب_التجارية بين #الصين والولايات المتحدة الأميركية على خلفية اعتقال المديرة المالية وابنة مؤسسة شركة #هواوي في كندا بناء على طلب من واشنطن، إلا أن الحرب الجارية بين البلدين اتخذت منحى جديدا لأول مرة.

التفوق التكنولوجي هذه المرة حلبة جديدة للصراع، فالقبض على مديرة هواوي المالية ليست إلا خطوة في طريق الهيمنة على واحدة من أكبر شركات صناعة أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات حول العالم.

وتجسد شركة هواوي طموحات الصين لتصبح قوة مهيمنة على أكبر حصة ممكنة من قطاع التكنولوجيا وقوة إبداعية في هذا القطاع عالميا، وأي معوقات يواجهها هذا العملاق تعتبر تحديا مباشرا لخطط بكين.

ومن خلال تلك العدسة، يرى البعض في الحكومة الصينية أن اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي، جاء بناءً على طلب السلطات الأميركية.

وتضخ #الصين مئات المليارات في خطة "صنع في الصين 2025" التي تهدف إلى جعل الصين رائدة عالميا في صناعات مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر. ويعتبر ادخال تقنية شبكات الجيل الخامس 5G ، التي تقدمها Huawei ، أولوية قصوى.

الولايات المتحدة وفي المقابل تقول إنها تنوي ردع #القوة_التكنولوجية المتنامية للصين من أجل الحفاظ على الهيمنة الأميركية.

ونجحت هواوي في الوصول لأفضل المصممين، والذي يعتمد بالأساس على كسر ما هو مألوف والتفكير خارج الصندوق.

ويعتمد التميز بالأساس على أولئك الحالمين الذين يأخذون أفكارًا كبيرة ويعملون على إعادة صياغتها من أجل استخدامها في الحياة اليومية وفي الوقت نفسه، يعدون تصور مستقبل التصميم.

وقال جيمس أندرو لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "SCIS" لموقع سي إن إن بيزنس "في القرن العشرين، كان الصلب والفحم والسيارات والطائرات والسفن - والقدرة على إنتاج الأشياء بكميات كبيرة - مصادر القوة الوطنية". وقد أصبحت أسس الأمن والسلطة مختلفة.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" إن "الولايات المتحدة تحاول أن تفعل كل ما في وسعها لاحتواء توسع هواوي في العالم لمجرد كون الشركة هي أولى الشركات الصينية في التكنولوجيا".

ويمكن لحالة ونغ أن تصعِد بسرعة صراعًا أوسع نطاقاً له كثير من الجذور كان آخرها #الرسوم_الجمركية بين البلدين. ويعتمد الكثيرون على اللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة للمضي قدمًا- وكيف تستجيب الصين في نهاية المطاف مع المطالب الأميركية.

وتصاعدت مخاوف الحكومة الأميركية منذ سنوات، خاصة وهي تنظر إلى أهداف بكين والتي تنظر إليها على أنها تعتمد على التملك غير المشروع للتكنولوجيا الأميركية.

ولا تتوقف محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمعالجة هذه القضايا بشكل مباشر، حيث تقول إدارته إن مئات مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي تفرض على #السلع_الصينية جزء من محاولة لمنع الصين من سرقة التكنولوجيا الأميركية. ويقول المسؤولون أيضا إن الصين يجب أن تتوقف عن إجبار الشركات على تسليم الأسرار التجارية كشرط للوصول إلى الأسواق.

وفي السياق نفسه استهدفت الولايات المتحدة #شركات_التكنولوجيا_الصينية التي تعتمد على الأجزاء الأميركية.

ومنعت وزارة التجارة في أبريل الشركات الأميركية من تصدير المكونات الأساسية إلى ZTE، والتي قالت إنها انتهكت صفقة سابقة وتعاقب الشركة لتفادي فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، ودفعت هذه الخطوة ZTE لوقف جميع عملياتها تقريبا لعدة أشهر.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت أميركا حظراً مشابهاً للتصدير لصانع الرقائق الصيني المملوك للدولة فوجيان جينهوا. وقالت الحكومة الأميركية إنها تشكل "مخاطرة كبيرة بالتورط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، دفع الرئيس الصيني شي جين بينج من أجل أن يصبح قطاع التكنولوجيا في الصين أكثر اكتفاء ذاتياً من خلال خفض الاعتماد على الموردين الأجانب.

غير أن تحويل دائرة الضوء على Huawei يضيف مسارا جديدا، فهواوي هي بطل الدولة الذي يلعب دورا حاسما في طرح الصين لشبكات الجيل الخامس.

وأنفقت الشركة بشكل كبير على البحث والتطوير وعلى تسويق أجهزة 5G الخاصة بها.

قال بول تريلولو ، رئيس سياسة التقنية العالمية في شركة الاستشارات Eurasia Group ، إنها الشركة الوحيدة في العالم التي يمكنها إنتاج جميع عناصر شبكات الجيل الخامس، مثل المحطات ومراكز البيانات والهوائيات والهواتف المحمولة.

"يقول شي جين بينغ إنه يريد من الصين أن تهيمن على سوق 5G على مستوى العالم".

وقال لويس لشبكة سي إن إن. "الكثير من الناس يرون أنها الموجة التالية من التكنولوجيا، وأنها ستكون مثل الإنترنت أو الهواتف الذكية".

ولكن لكي تنجح Huawei في بناء شبكات 5G ، فإنها تحتاج إلى الولايات المتحدة.

وقال توم هولاند من شركة غافكال للأبحاث في مذكرة الجمعة إنه من بين المزودين الرئيسيين البالغ عددهم 92 في شركة هواوي ، هناك 33 شركة أميركية، من بينها شركات تصنيع الرقاقات الإلكترونية Intel و Qualcomm و Micron وشركات البرمجيات Microsoft و Oracle.

وقال هولاند "إذا منعت واشنطن الآن هذه الشركات من البيع لشركة هواوي فإن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ستكافح من أجل البقاء".

وللقبض على منغ تداعيات كبيرة. حيث تزعم الحكومة الأميركية أن منغ تسترت على انتهاكات العقوبات المفروضة على #إيران، وفقا للمدعين العامين الكنديين، الذين تحدثوا في جلسة استماع في فانكوفر الجمعة الماضية.

وقد تواجه شركة "هواوي" مشكلة قانونية، وقد تحظر من التصدير بسبب انتهاكات العقوبات مثل تلك المفروضة على ZTE.

وفي حال تم حظر شركة هواوي فإن هذا الأمر سيكون كارثيا بالنسبة للشركة وسوف يعرقل خطط بكين بنشر 5G على نطاق تجاري كبير بحلول عام 2020.

وقال اديسون لي المحلل في جيفريز في مذكرة "سيؤدي القبض على المدير المالي لشركة هواوي في كندا الى زيادة عدم التيقن بشأن توقيت الصين 5G بشكل كبير لأن أي حظر على الصادرات الأميركية قد يفرض إما تأخير تأجيل 5G للصين أو يخفض بدرجة كبيرة المدى القريب". وأضاف أن مثل هذا الحظر سيجبر شركة هواوي على "التوقف".

في هذا، فإن الولايات المتحدة لديها اليد العليا. وقال جيمس أندرو لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "SCIS" "إنهم يعتمدون على ذلك، مما يضعهم في موقف ضعيف".

وواجهت هواوي بالفعل مشاكل في نشر تقنية 5G الخاصة بها وسط مخاوف من أن أجهزتها تشكل مخاطر على الأمن القومي. وقد حظرت كل من نيوزيلندا وأستراليا معدات Huawei من شبكات الهواتف المحمولة 5G الخاصة بها.

وقالت مجموعة الاتصالات البريطانية "بي تي" في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها لن تشتري معدات "هواوي" الخاصة بـ5G.