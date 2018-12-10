شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد كلوب يطالب الحكومة بمعالجة ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الحكومة بعقد دراسة متكاملة لأسباب إرتفاع نسب الطلاق فى مصر والتى أصبحت مرتفعة للغاية لدرجة أن المنظمات الدولية تقول أن مصر تشهد أكبر عدد من عمليات الطلاق فى العالم.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يوجد حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، ولا تزيد مدة الزواج فى بعض الحالات أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وهو أمر يجب وضعه فى الاعتبار ويجب مراجعته بشكل دقيق.
وتابع "كلوب" أنه أصبح من الصور المستمرة أن تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات فى اتخاذ القرار بالانفصال والطلاق، وهو واحد من أصعب القرارات التى من الممكن أن يتم إتخاذها.
شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد كلوب يطالب الحكومة بمعالجة ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .