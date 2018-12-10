شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد كلوب يطالب الحكومة بمعالجة ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الحكومة بعقد دراسة متكاملة لأسباب إرتفاع نسب الطلاق فى مصر والتى أصبحت مرتفعة للغاية لدرجة أن المنظمات الدولية تقول أن مصر تشهد أكبر عدد من عمليات الطلاق فى العالم.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يوجد حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، ولا تزيد مدة الزواج فى بعض الحالات أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وهو أمر يجب وضعه فى الاعتبار ويجب مراجعته بشكل دقيق.

وتابع "كلوب" أنه أصبح من الصور المستمرة أن تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات فى اتخاذ القرار بالانفصال والطلاق، وهو واحد من أصعب القرارات التى من الممكن أن يتم إتخاذها.