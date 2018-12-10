الأردن يعيد النظر في قانون للجرائم الإلكترونية مثير للجدل

القاهرة - (مصراوي):

قالت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، أمس الأحد، إن الحكومة ستسحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، قُدم للبرلمان ويقول ناشطون حقوقيون إنه سيكبت حرية التعبير.

وأثار مشروع القانون غضب قطاعات واسعة من الرأي العام من بينها متظاهرون خرجوا للشوارع خلال الأيام العشرة الماضية للاحتجاج على إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي ويقولون إن القانون المقترح سيقضي على المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي بحسب "رويترز".

وقالت غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن مشروع القانون الذي...