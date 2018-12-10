الغارديان: أستراليا تحث تايلاند على إطلاق سراح لاجئ بحريني

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالاً بعنوان "​أستراليا​ تحث ​تايلاند​ على إطلاق سراح لاجئ بحريني"، لفتت فيه إلى أن "أستراليا طلبت من تايلاند إطلاق سراح حكيم العريبي اللاعب واللاجئ في بلدها، مشيرة إلى أن اللاعب العربي سافر مع زوجته إلى تايلاند لقضاء إجازة هناك، إلا أنه اعتقل من قبل السلطات التايلاندية في ​مطار بانكوك​ في تشرين الثاني بناء على طلب من ​الإنتربول​ تقدمت به ​البحرين​".

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس بايني قولها إن "عودة العريبي إلى البحرين، أي المكان الذي فر منه في عام 2014 يتعارض مع قانون حقوق الإنسان الدولي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "العريبي انتقد ​الحكومة البحرينية​ في السابق بسبب مزاعم أنه اعتقل فيها للتعذيب من قبل السلطات هناك في عام 2012"، لافتةَ إلى أن "اللاعب البحريني تلقى دعماً من الاتحاد الدولي "الفيفا" للعودة إلى أستراليا وعدم ترحيله إلى البحرين".