الديلي تلغراف: صهر ترامب قدم استشارات لولي العهد السعودي

نشرت صحيفة "​الديلي تلغراف​" البريطانية مقالاً بعنوان "صهر ترامب قدم استشارات لولي العهد السعودي"، أشارت فيه إلى أن "​جاريد كوشنر​ صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاره الخاص، قدم استشارات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول كيفية التغلب على الوضع القائم بأقل الخسائر وذلك بعد قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مشيرةً إلى أن "ثلاثة مسؤولين سابقين رسميين عبروا لصحيفة ​نيويورك تايمز​ عن قلقهم من المحادثات غير الرسمية التي أجراها كوشنر مع ولي العهد، لأنها ستعرض صهر ترامب للتلاعب به".

ونقلت الصحيفة عن متحدث في ​البيت الأبيض​ قوله إن "كوشنر لطالما حرص على اتباع البروتوكولات المعمول بها في التعامل مع ولي العهد السعودي وغيره من المسؤولين الرسميين".

ولفتت الصحيفة إلى أن "​السعودية​ نفت في البدء تورطها في مقتل خاشقجي إلا أنها عادت لتؤكد أن فريق وصفته بأنه مارق سافر إلى ​تركيا​ وقتله هناك"، مشيرةً إلى أن "وكالة ​الاستخبارات الأميركية​ "CIA" أكدت بأن ولي العهد السعودي أصدر شخصياً أمراً بقتل خاشقجي".

وأشارت إلى أن "ترامب أصر أن على ​الولايات المتحدة​ التوصل إلى الكشف عن المسؤول عن قتل خاشقجي"، مشددة على "الروابط الوثيقة مع السعودية الكفيلة بكبح جماح ​إيران​"، لافتةً إلى أن "العلاقة بين كوشنر وبن سلمان بدأت منذ عامين تقريباً وتضمنت لقاءات مع أكبر مساعدي ولي العهد السعودي عندما انتخب ترامب رئيساً للبلاد".

وأضافن: "إن المزاعم ​الجديدة​ بأن ولي العهد وكوشنر بقيا على اتصال وثيق، أثارالكثير من الانتقادات والمناشدات بضرورة أن يتخذ ترامب موقفا حازما بهذا الشأن".