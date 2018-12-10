الديلي تلغراف: صهر ترامب قدم استشارات لولي العهد السعودي

نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية مقالاً بعنوان "صهر ترامب قدم استشارات لولي العهد السعودي"، أشارت فيه إلى أن "جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره الخاص، قدم استشارات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول كيفية التغلب على الوضع القائم بأقل الخسائر وذلك بعد قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مشيرةً إلى أن "ثلاثة مسؤولين سابقين رسميين عبروا لصحيفة نيويورك تايمز عن قلقهم من المحادثات غير الرسمية التي أجراها كوشنر مع ولي العهد، لأنها ستعرض صهر ترامب للتلاعب به".
ونقلت الصحيفة عن متحدث في البيت الأبيض قوله إن "كوشنر لطالما حرص على اتباع البروتوكولات المعمول بها في التعامل مع ولي العهد السعودي وغيره من المسؤولين الرسميين".
ولفتت الصحيفة إلى أن "السعودية نفت في البدء تورطها في مقتل خاشقجي إلا أنها عادت لتؤكد أن فريق وصفته بأنه مارق سافر إلى تركيا وقتله هناك"، مشيرةً إلى أن "وكالة الاستخبارات الأميركية "CIA" أكدت بأن ولي العهد السعودي أصدر شخصياً أمراً بقتل خاشقجي".
وأشارت إلى أن "ترامب أصر أن على الولايات المتحدة التوصل إلى الكشف عن المسؤول عن قتل خاشقجي"، مشددة على "الروابط الوثيقة مع السعودية الكفيلة بكبح جماح إيران"، لافتةً إلى أن "العلاقة بين كوشنر وبن سلمان بدأت منذ عامين تقريباً وتضمنت لقاءات مع أكبر مساعدي ولي العهد السعودي عندما انتخب ترامب رئيساً للبلاد".
وأضافن: "إن المزاعم الجديدة بأن ولي العهد وكوشنر بقيا على اتصال وثيق، أثارالكثير من الانتقادات والمناشدات بضرورة أن يتخذ ترامب موقفا حازما بهذا الشأن".
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