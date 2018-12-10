رئيس الوزراء العراقي يدعو للسيطرة على الحدود مع سوريا

شدد رئيس ​الحكومة العراقية​ ​عادل عبد المهدي​، على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على الحدود مع ​سوريا​ وتأمينها، ومنع تسلل عصابات التنظيمات الإرهابية والإجرامية عبرها".

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