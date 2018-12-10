رئيس فنزويلا: الولايات المتحدة تحضر لانقلاب حكومي في البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، أن ​الولايات المتحدة​ تحضر لانقلاب حكومي في البلاد. ونقلت وكالة "أي في أن" عن الرئيس الفنزويلي قوله: "لقد بدأت محاولة بالفعل بتنسيق من ​البيت الأبيض​ لعرقلة الحياة الديمقراطية في ​فنزويلا​ وتنفيذ انقلاب ضد النظام الديمقراطي الدستوري الموجود في بلدنا".

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