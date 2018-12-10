مسؤول أوكراني: لدينا القدرة على انشاء رؤوس حربية نووية عابرة للقارات

أثار الممثل الدائم السابق ل​أوكرانيا​ في حلف ​الناتو​، بيتر غاراشوك، بشكل غير متوقع، مسألة "القدرة النووية" للجمهورية، موضحا ان "أوكرانيا لديها فرص فريدة لإنشاء ليس فقط قنبلة ذرية خاصة بها، ولكن حتى رؤوس حربية نووية للقذائف البالستية العابرة للقارات".

ولم يوضح غاراشوك كيف يمكن لكييف حتى أن تطلق برنامجًا عسكريًا دون الالتزامات الدولية. ومع ذلك، أكد أن أوكرانيا ليست خائفة من أي عقوبات.

وأضاف أن بلاده لا تملك موارد "ذكية" فحسب بل ومالية وتنظيمية"، لكي تصبح قوة نووية. ولم يكشف الجنرال عن الخفايا الدبلوماسية للمسألة التي حلت منذ زمن طويل على المستوى القانوني.