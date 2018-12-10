مسؤول أميركي: ترامب يدعم ميزانية التسلح بـ750 مليار دولار

كشف مسؤول أميركي مطلع لوكالة "رويترز" للأنباء أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يسعى لطلب 750 مليار دولار من الكونغرس للإنفاق الدفاعي للعام المقبل، مما يشير إلى زيادة إنفاق البنتاغون في ظل الحد من الإنفاق في قطاعات أخرى".
ولفت إلى أن "وزير الدفاع جيمس ماتيس بحث الميزانية مع ترامب في الأيام الأخيرة وأطلعه على مخاطر عدم زيادة الإنفاق الدفاعي"، مشيراً إلى انه "خلال المناقشة بدا واضحا أن ترامب أراد دفع التقدم الذي حققته إدارته في إعادة بناء الجيش".
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