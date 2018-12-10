مسؤولة أممية: أكثر من 150 حكومة تعتزم إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة بالمغرب

لفتت ممثلة ​الأمم المتحدة​ الخاصة للهجرة الدولية لويز أربور إلى أن "أكثر من 150 دولة ستشارك في مؤتمر للأمم المتحدة لإقرار اتفاق عالمي للتعامل بصورة أفضل مع تدفق ​المهاجرين​"، مشيرةً إلى أن "الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية لكن يمكن أن يقدم خطوطا إرشادية مفيدة للدول التي تواجه ​الهجرة​".

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