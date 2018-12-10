توقف حركة قطارات المسافات الطويلة بألمانيا بسبب إضراب عمال سكك الحديد

أعلنت شركة ​السكك الحديدية​ الألمانية "دويتشه بان"، إن حركة قطارات المسافات الطويلة توقفت صباح اليوم ، حيث بدأ العمال إضرابا عن العمل على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات لزيادة الضغوط فى خلاف بشأن ​الأجور​.

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