رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "رزمة التفاهمات والتسويات والاتفاقيات، داخل ​الطوائف​ وبينها، قد سقطت، في وجه الإملاءات والارتباطات والاجندات المتنوعة، عسانا في يوم من الأيام نتمكن من صياغة تفاهم وطني يعطي البلد نوعا من الحصانة والمناعة لنتفرغ لحماية لقمة العيش الكريم للإنسان في ​لبنان​ خارج ​سياسة​ الزواريب والارتهان."

شكرا لقرائتكم خبر عن بلال عبدالله: التفاهمات والتسويات داخل الطوائف سقطت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .