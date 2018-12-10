أفادت غرفة ​​​التحكم المروري​​ لـ "​النشرة​" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من ​ضبية وصولا إلى ​نهر الموت​، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ كثيفة من ​ خلدة وصولا الى انفاق ​المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من ​الكحالة وصولا حتى الصياد. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من ​المدينة الرياضية​ بإتجاه سليم سلام ، وعلى تقاطع ​بشارة الخوري​ ومن ​العدلية​ باتجاه ​الاشرفية".

شكرا لقرائتكم خبر عن التحكم المروري للنشرة: حركة سير كثيفة على جميع مداخل بيروت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .