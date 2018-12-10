افاد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الهندسية ​انطون سعيد​ بان الاعمال في جسر ​جل الديب​ ستنتهي بأسرع وقت ممكن. واشار إلى أن الجسر الاول المؤدي الى جل الديب انتهت الاعمال الاساسية فيه وتم وضع الانارة، لافتا إلى ان افتتاحه مرتبط بالأعمال الداخلية التي تحصل فيه، اما الجسر الثاني الذي يصل جل الديب ببيروت فقد تمت ازالة الاعمدة والجسور المؤقتة التي كانت فيه والتي كانت تؤثر على زحمة السير. وقال: "سنقوم بإزالة الأمور المؤقتة وبلوكات الباطون لكي لا تزداد الزحمة في فترة الاعياد".

شكرا لقرائتكم خبر عن أنطون سعيد: الاعمال في جسر جل الديب ستنتهي بأسرع وقت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .