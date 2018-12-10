ماريو عون: لا خلاف بين بعبدا وبيت الوسط ونحن نصر على ان يشكل الحريري الحكومة

لفت عضو كتلة "ضمانة الجبل" النائب ​ماريو عون​ إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ متريث في استخدام الوسائل المتاحة له ب​الدستور​ لاستعجال ​الحكومة​ افساحاً في المجال امام مناقشة الطروحات".

وفي حديث إذاعي، اكد عون "اننا لا نحتاج الى المزيد من التأزمات ولا خلاف بين ​بعبدا​ و​بيت الوسط​ ونحن نصر على ان يكون رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ هو من يشكّل الحكومة بأسرع وقت"، مشيراً إلى أن "موضوع تأليف الحكومة شأن داخلي ولكن هناك آذان خارجية صاغية واتهام وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ لـ"حزب الله" ليس بجديد ولا يزيد الامور الا تأزماً".