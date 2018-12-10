ماريو عون: لا خلاف بين بعبدا وبيت الوسط ونحن نصر على ان يشكل الحريري الحكومة

لفت عضو كتلة "ضمانة الجبل" النائب ماريو عون إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون متريث في استخدام الوسائل المتاحة له بالدستور لاستعجال الحكومة افساحاً في المجال امام مناقشة الطروحات".
وفي حديث إذاعي، اكد عون "اننا لا نحتاج الى المزيد من التأزمات ولا خلاف بين بعبدا وبيت الوسط ونحن نصر على ان يكون رئيس الحكومة سعد الحريري هو من يشكّل الحكومة بأسرع وقت"، مشيراً إلى أن "موضوع تأليف الحكومة شأن داخلي ولكن هناك آذان خارجية صاغية واتهام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لـ"حزب الله" ليس بجديد ولا يزيد الامور الا تأزماً".
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