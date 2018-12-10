حمادة يستهجن التعرّض لشركة طيران الشرق الأوسط

إستهجن وزير التربية والتعليم مروان حمادة الهجوم الذي تتعرض له شركة طيران الشرق الأوسط من بعض مدّعي مكافحة الفساد الذين يوجهون سهامهم الى انجح شركة تجارية في لبنان.
ودعا حماده هؤلاء الى ان يتوجهوا الى كهوف ودهاليز وزارة الطاقة وملياراتها المهدورة وصفقاتها المشبوهة.
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