حمادة يستهجن التعرّض لشركة طيران الشرق الأوسط

إستهجن وزير التربية والتعليم ​مروان حمادة​ الهجوم الذي تتعرض له شركة طيران الشرق الأوسط من بعض مدّعي ​مكافحة الفساد​ الذين يوجهون سهامهم الى انجح شركة تجارية في ​لبنان​.

ودعا حماده هؤلاء الى ان يتوجهوا الى كهوف ودهاليز ​وزارة الطاقة​ وملياراتها المهدورة وصفقاتها المشبوهة.