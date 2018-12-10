خليفة ميركل بالحزب المسيحي تستبعد تولي منصب في الحكومة الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أعلنت أنجريت كرامب-كارنباور، التي خلفت قبل أيام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، أن ليس لديها نية لتولي منصب في الحكومة.
وقالت كرامب-كارنباور تصريحات لصحيفة "ساربروكر تسايتونج" الألمانية نشرت اليوم الاثنين: "لقد خضت الانتخابات على رئاسة الحزب لأنني أريد أن أعبر عن المواقف المستقلة للحزب المسيحي الديمقراطي. لست بحاجة للانضمام إلى الحكومة من أجل تحقيق ذلك."
وأضافت كرامب-كارنباور "المستشارة هى من يقرر من يجب أن يكون في الحكومة"، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء مكتمل بالفعل حاليًا.
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