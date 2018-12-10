أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة - (رويترز):

أظهرت بيانات رفينيتف، اليوم الاثنين، أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال على ما يربو عن 15% مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت صادرات قطر 3% لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.