سياي ميكرو إلكترونيكا تتفوّق في اختبارات موجات التردد العالية...

ميلانو -الاثنين 10 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – قامت "تيليفونيكا" وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال اتصالات الجوال وشركة "سياي ميكرو إلكترونيكا" الرائدة في مجال تقنيّة الاتّصالات اللاسلكيّة باختبار الوصلات اللاسلكيّة ذات قدرة الاتصال العالية بسرعة 10 جيجابيت بالثانية من أجل تحسين شبكات الربط إستعداداً للطرح المقبل لتقنيّات الجيل الخامس "5 جي".

وتقدّم الاتصالات اللاسلكية بالموجات الملمتريّة من نقطة إلى نقطة، التي تعمل بتردد 80 جيجاهرتز على موجات التردد العالية بحزمة إي، أقلّ مستوى من الكمون أثناء النقل وأعلى قدرة اتصال بسرعة تبلغ 10 جيجابيت بالثانية عبر قناة واحدة، ما يساهم بتلبية المتطلبات الصارمة لتقنيّات الجيل الخامس "5 جي". وقد أجرت "تيليفونيكا" اختباراً ميدانياً ناجحاً للحلّ اللاسلكي ذات الموجات الملمتريّة من "سياي ميكرو إلكترونيكا" في حالتَي استخدام: وصلات ذات سرعة 10 جيجابيت من نقطة إلى نقطة للتطبيقات المدنيّة وتجميع الاتصالات متعددة الناقلين للتطبيقات الخاصة بالضواحي، مما يساهم بإيصال الاتّصال عالي القدرة إلى مسافات أطول.

وقال لويجي لوفاتي، مدير قسم الأعمال العالميّة الخاصة بـ"تيليفونيكا" لدى "سياي ميكرو إلكترونيكا"، في هذا السياق: "لقد تعاونت ’سياي ميكرو إلكترونيكا‘ و’تيليفونيكا‘ في تنفيذ مشاريع متعددة تهدف إلى تلبية متطلبات شبكات الربط بتقنيات الجيل الخامس ’5 جي‘. بدءاً من تطبيقات الشبكات المعرّفة بالبرمجيات ’إس دس إن‘ للموجات الميكرويّة وصولاً إلى طرح الاتّصالات اللاسلكيّة المتطورة بالموجات الملمتريّة، يشكّل هذا التعاون مرة أخرى تقدماً كبيراً نحو النجاح."

من جانبها، قالت ماريا أنتونيا كريسبو، مديرة تطوير بروتوكول الإنترنت والشبكات البصريّة في "تيليفونيكا" إسبانيا: "تخطّت ’سياي ميكرو إلكترونيكا‘ توقعاتنا على صعيد قدرة الاتصال العالية، والثبات، واتصالات الموجات الميكرويّة المنخفضة الكمون. وبرهن الاختبار الميداني، الذي أجراه مدير التقنيّات في ’تيليفونيكا‘ في إسبانيا، ألبيرتو كاراسكو، باستخدام منصة "الفو بلاس 80 إتش دي إكس" بموجات التردد العالية بحزمة إي أنّها ملائمة تماماً لشبكات الربط بتقنيّة الجيل الخامس ’5 جي‘، لاتصالات النطاق القصيرة-المتوسطة في الحالات حيث لا تكون الألياف متوافرة."

لمحة عن "تيليفونيكا"

تُعدّ "تيليفونيكا" واحدة من أكبر شركات الاتّصالات اللاسلكيّة في العالم من ناحية القيمة السوقيّة وعدد العملاء، وهي تقدم عروضاً شاملة وجودة الاتصالات التي يتمّ توفيرها عبر شبكات عالميّة ثابتة وجوالة وعريضة النطاق. وانطلاقاً من موقعها كشركة متنامية، تفتخر "تيليفونيكا" بتأمين تجربة مختلفة تقوم على القيم المؤسسيّة والموقع العام الذي يدافع عن اهتمامات العملاء.

تتمتّع الشركة بحضور هام في 17 بلداً وتسجّل أكثر من 356 مليون زيارة حول العالم. كما تتمتّع "تيليفونيكا" بحضور قوي في إسبانيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينيّة، حيث تركز الشركة على جزء مهمّ من استراتيجيّة النموّ خاصّتها.

لمحة عن شركة "سياي ميكرو إلكترونيكا"

تعتبر "سياي ميكرو إلكترونيكا" شركة رائدة في مجال تقنية الاتصالات اللاسلكية، تقدم للمشغلين حلولاً متقدمة للنقل والخدمات والتصميم في مجال الموجات فائقة الصغر والموجات الميليمترية. وتقوم "سياي ميكرو إلكترونيكا" بتصميم وإنتاج مقوّماتها الخاصّة للموجات الراديوية للاتّصال بمختبر الموجات الراديوية ضمن الشركة، ومنشآت غرف نظيفة، ومجموعة كاملة من المنتجات مع منشأة تصنيع ذكي قائمة على معيار 4.0 من الجيل الجديد لتقانة التركيب السطحي. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.siaemic.com.

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