تعيين راج سوبرامانيام في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة...

ممفيس، تينيسي-الاثنين 10 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "فيديكس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:FDX) أن الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس إكسبريس" ديفيد إل. كانينجهام، سيتقاعد اعتباراً من 31 ديسمبر 2018.

وبناءً عليه، سيخلف راج سوبرامانيام، الذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والاتصالات في شركة "فيديكس"، ديفيد إل. كانينجهام اعتباراً من الأول من يناير 2019.

بدأ كانينجهام مسيرته المهنية في شركة "فيديكس" عام 1982، في مركز عمليات "فيديكس إكسبريس" العالمية في ممفيس، بتينيسي. وشغل ديفيد، على مدار أكثر من 36 عاماً، العديد من المناصب القيادية في شركة "فيديكس إكسبريس" العاملة في مناطق متعددة، بما في ذلك الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة "فيديكس" العالمية، ورئيس الشؤون المالية في "فيديكس إكسبريس" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والرئيس الإقليمي لـ "فيديكس إكسبريس" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعند شغله مؤخراً منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس إكسبريس"، تولى ديفيد مسؤولية قيادة وإدارة مجموعة "فيديكس إكسبريس"، التي تشمل كل من شركة "فيديكس إكسبريس" وشركة "تي إن تي".

ومن جهته، عمل راج سوبرامانيام في شركة "فيديكس" منذ أكثر من 27 عاماً، وشغل العديد من المناصب التنفيذية في العديد من الشركات العاملة لدينا في عدة مناطق حول العالم. بدأ حياته المهنية في ممفيس، ثم انتقل إلى هونغ كونغ، حيث أشرف على شؤون التسويق وخدمة العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ثم تولى منصب رئيس شركة "فيديكس إكسبريس" في كندا قبل العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح نائب الرئيس الأول لشؤون التسويق العالمي في الشركة. بعد ذلك، حصل سوبرامانيام على ترقية ليتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في شركة "فيديكس سيرفيسز" عام 2013، قبل تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والاتصالات في شركة "فيديكس" عام 2017.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال ديفيد جيه. برونكزيك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة "فيديكس": "خلال مسيرته المهنية المميزة على مدى 36 عاماً في شركة ’فيديكس‘، ساهم ديفيد كانينجهام في نمو الشركة في جميع أنحاء العالم، ونحن نتمنى له الأفضل بعد تقاعده". وأضاف: "تسهم رؤية راج العالمية وخبرته الواسعة بجعله يتمتع بمؤهلات عالية وفريدة من نوعها تخوّله قيادة أكبر شركة عاملة لدينا. وإننا نتطلع إلى مواصلة تحقيق النمو في شركة ’فيديكس‘ ضمن حافظة منتجاتنا العالمية، حيث سيؤدي راج هذا الدور بالغ الأهمية".

أما بري كاريري، وهو خبير مخضرم عمل في شركة "فيديكس" لأكثر من 17 عاماً، فسيخلف راج سوبرامانيام في منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والاتصالات في الشركة.

لمحة عن شركة "فيديكس"

تقدم شركة "فيديكس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FDX) للعملاء والشركات في جميع أنحاء العالم مجموعةً واسعة من خدمات النقل، والتجارة الإلكترونية وخدمات الأعمال التجارية. وتوفّر الشركة التي حققت عائداتٍ سنوية تبلغ 67 مليار دولار أمريكي، حلول تجارية متكاملة عبر شركات عاملة تتنافس بشكل جماعي وتُدار بصورة تعاونية، تحت علامة "فيديكس" التجارية المرموقة. وتُلهِم "فيديكس" المُصنّفة على الدوام من بين أصحاب العمل الأكثر إثارة للإعجاب وائتماناً في العالم، أعضاء فريقها الذين يتجاوز عددهم 425 ألف موظف لتبقى مركزة على السلامة، وأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية واحتياجات عملائها ومجتمعاتها. لمعرفة المزيد حول الكيفية التي تربط "فيديكس" من خلالها الناس والإمكانيات حول العالم، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: about.fedex.com.

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