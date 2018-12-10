جيزي تُطلق مفتاح أرضي بمستشعرات إل إي دي لأنظمة الأبواب...

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة-الاثنين 10 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

تعتبر "جيزي" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع تقنيات الأبنية، وهي تقوم بابتكار وتخصيص حلول لأنظمة الأبواب والنوافذ وتقنيات السلامة، كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات.

وقال تشارلز كونستانتين، العضو المنتدب لشركة "جيزي" الشرق الأوسط في هذا السياق: "تضمن المعايير الرفيعة التي نتبنّاها في شركتنا، مساهمة منتجاتنا في ابتكار مفاهيم جديدة للأبنية وتوفير دخول سهل دول عوائق، والراحة، والسلامة في تقنيات الأبنية".

ويعتبر تشغيل الأبواب والدخول من خلالها إلى جانب فتح وإغلاق النوافذ، من العناصر المهمة في تصميم الأبنية الخالية من العوائق. وكجزء من حرصها على الناحية الجمالية المميزة، والجدوى الاقتصادية، وقابلية تطبيق الحلول، فإن "جيزي" تحرص على إزالة جميع العوائق خلال مراحل التخطيط. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر الاستشارات المقدمة من خبراء، والمعلومات المهمة بخصوص التصميم الخالي من العوائق.

هذا ويمكن تشغيل الأبواب الأوتوماتيكية بصورة آلية إما عبر مستشعر موجود فوق الباب، أو بصورة يدوية باستخدام مفاتيح يمكن الضغط عليها باستخدام الكوع، أو عبر أنظمة التحكم بالدخول. ويتسم المفتاح الأرضي بمستشعرات "إل إي دي" بأنه مناسب للتركيب في الأرضيات وللاستخدام في المطاعم حيث يتوجب على العاملين فتح وإغلاق الأبواب بسهولة أثناء حملهم للأطباق بأيديهم. وسيحل المفتاح الأرضي بمستشعرات "إل إي دي" على المدى المتوسط محل مفتاح التشغيل بالقدم من "جيزي" العامل بالهواء المضغوط.

ومع المفتاح الأرضي بمستشعرات "إل إي دي" فإن "جيزي" تقدم حلاً صحياً لا يحتاج إلى استخدام قوة بدنية للأبواب الأوتوماتيكية، وكما هو الحال مع جميع الأزرار العاملة بمستشعرات "إل إي دي"، فإنه يتصف بسهولة تنظيفه دون المساس بوظائفه. وبالمقابل، فإن مفاتيح التشغيل بالقدم العاملة بالهواء المضغوط تتسبب في بعض المشاكل بسبب تقادم الغشاء المطاطي المستخدم فيها، كما يشكو العملاء من أنه يجب الضغط على مفاتيح التشغيل بالقدم العاملة بالهواء المضغوط لإطلاق إشارة تشغيل آلية فتح الباب.

ويتم تركيب المفتاح الأرضي بمستشعرات "إل إي دي" من "جيزي" في الأرضيات، ويتم استخدامه لفتح الأبواب الأوتوماتيكية. ويمكن تركيبه في أنواع متعددة من الأرضيات، إذ تتيح القاعدة القابلة للتعديل العمودي المتوافرة بصورة مستقلة تركيب المفتاح على الحافة العليا من الأرضيات غير المكتملة بعد، وخاصة في حال تركيب أرضيات إسمنتية. كما يتيح المفتاح اتصالاً أكثر سهولة بالمستشعر التلامسي لوحدة التحكم بالباب المقدمة من "جيزي".

ومن الممكن كذلك تركيب مفتاح المستشعر الأرضي على الأرضيات غير المكتملة بعد، وللقيام بذلك فإنه يتم تركيب القاعدة المتوافرة كخيار إضافي على الأرضية، ويجري ربط الأنبوب الخارجي المرن (الموجود في الموقع)، وإعداد وصلة الكابل، ومن ثم يمكن صب الإسمنت. كما يمكن استخدام القاعدة في عمق أرضيات يتراوح ما بين 80-215 ميليمتر فوق مستوى الأرضية غير المكتملة بعد، ومن ثم يمكن تقليل العمق حسب المطلوب من خلال مقياس موجود على القاعدة.

يُشار إلى أن المفتاح الأرضي بمستشعرات "إل إي دي" من "جيزي" حصل على تصنيف حماية دولي مرتفع قياسي من فئة "آي بيه 69 كي"، لذلك فإن المكونات الكهربائية محمية ضد البلل والرطوبة. ويوفر الزجاج الصلب والأرضية المكونة من قطعة واحدة، حماية إضافية للمستشعر القادر على تحمل وزن يصل إلى نصف طن (500 كيلوجرام).

واختتم تشارلز كونستانتين: "لطالما كانت الاستدامة موجودة في صميم نموذج أعمال ’جيزي‘ بدءاً من الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجاتنا وصولاً إلى خدمات الدعم والصيانة بعد البيع".