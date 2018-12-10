الأزمة تكبر ... 200 يوم بلا حكومة

مئتا يوم بلا حكومة ولا من يتحرك، ولا من يتنازل، ولا من يمارس دوره الفعلي في الربط والوصل، فيما كل المسؤولين يحذرون من ‏تداعيات الفراغ والمماطلة والتأخير في تأليف الحكومة، لكنهم لا يبادرون. "حزب الله" يتصلب في ربطه التأليف بما يسمى "اللقاء ‏التشاوري" في رسالة موجهة الى الرئاستين الاولى والثالثة معاَ. الرئيس المكلف سعد الحريري غير قادر على التراجع عن موقفه الرافض ‏لتمثيل النواب السنّة الستة بضغط سياسي وشعبي. رئيس الجمهورية يلوح برسالة الى مجلس النواب تعثرت قبل ان تسلك طريقها، فيما ‏يعمل الرئيس نبيه بري على "تفكيك صواعقها" بعدما اتخذت ابعاداً سياسية وطائفية وشكل معركة على الصلاحيات والمواقع‎.‎

حكومياً، ليس ما يطمئن او يبشر بالخير، أما حدودياً فثمة ما يستبعد خيار الحرب أو المواجهة، بعدما طلب ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام القرار 1701 والتنسيق مع ‏‏"اليونيفيل" وتجنب التصعيد مع لبنان. وفي هذا الاطار، علم ان الديبلوماسية الروسية أبلغت مسؤولين لبنانيين ‏ضمانتها عدم التصعيد الاسرائيلي شرط ان يلتزم لبنان مندرجات الاتفاق ويتجنب أي اجراءات استفزاز. والامر ‏نفسه بلغ قيادة "حزب الله‎".‎

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وفي الملف الحكومي، برز موقف سعودي مهم ستكون له تداعياته على مسار التأليف، ويزيد الامور الداخلية تعقيداً، اذ أعلن وزير ‏الخارجية السعودي عادل الجبير ان بلاده تدعم الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومة لبنانية "لكنها ترفض أي دور لإيران أو "حزب ‏الله" الارهابي". وقال كما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية "واس": "إن المملكة تتمنى الأفضل للجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما هو حال ‏أمنياتها لمختلف الدول الشقيقة، بل إنها تبادر الى تقديم المساعدة في سبيل ذلك، إلا أنها ترفض أن يكون لإيران أو تنظيم حزب الله الإرهابي ‏أي علاقة أو دور في الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها، ليقينها أن ذلك لن يجلب للبنان إلا الدمار والخراب، لهذا تتطلع المملكة إلى مضي ‏لبنان باتجاه حقبة جديدة يكون الأمن والنماء مستقبلها، بل تدعم ذلك مادياً ومعنوياً‎".‎

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وكان الرئيسان عون ونبيه بري ناقشا اللجوء الى خطوة الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب والجدوى منها وما يمكنها ان تحقق من ‏خلاصات تنتهي اليها، وان كان من حق رئيس الجمهورية توجيه هذا النوع من الرسائل التي سبق اعتمادها بعد اتفاق الطائف. لكنها في ‏النهاية لن تؤثر على المناخ الحكومي ولن تحرز تقدماً بل ستزيد الامور تعقيداً. ومن المرجح ان يقدم بري على اجراء اتصالات سريعة بين ‏الرئاستين الاولى والثالثة لتفكيك صواعق هذه الرسالة‎.‎

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في غضون ذلك، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون أنه ليس مطلوبا من الحريري الاعتذارالرئيس قائلاً: "لا نريد أن يعتذر ‏الحريري بل نريد ان يقترح شيئا ما ولم يكن هدفنا الحصول على 11 وزيراً وليس صحيحاً أن الرئيس يرفض التنازل عن وزير من حصته ‏كي لا يخسر الثلث المعطل". وأضاف أن "حزب الله قال إنه لا يزعجه اعطاؤنا الثلث المعطل وأكثر لكن النائب جهاد الصمد قال العكس ‏وواضح ان حزب الله طرح ودعم العقدة السنية". وختم: "قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة ‏اليوم‎".‎

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وفي حادث يميل الى التطرف من جهة، والى الاستمرار في اعتماد لغة الشتائم والتهديد والوعيد والاستفزاز من جهة أخرى، انتشر عبر ‏‏"الفايسبوك" مقطع فيديو لكتيبة مسلحة سمت نفسها "سلمان الفارسي - الوحدة الخاصة" هددت كلاً من الرئيس الحريري والمدير العام ‏للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان‎.‎

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وقال المتحدث باسم الكتيبة: "نحن قادمون الى لبنان لا تهمنا الأسوار والحدود والقضبان، سنلاحقكم في جحوركم يا جرذان، اسمع يا سعد ‏ويا عثمان عندما يأمرنا القائد (وئام) وهاب سيكون مصيركم كما كان مصير الشيشكلي. يا أحفاد إسحق، نقول الموت لإسرائيل وأتباعها، ‏عاش السيد حسن نصر الله وعاش وئام وهاب‎".‎

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ولاحقا، أوضح مصدر في حزب "التوحيد العربي" لتلفزيون "الجديد"، "أن الكثير من اتباع حزب "التوحيد" تحمّسوا لمساندة الوزير ‏السابق وئام وهاب، إن الأشخاص في الفيديو هم جماعتنا من دروز السويداء، وتحركهم هذا فردي ولا دخل لنا به". وشدد على ان "الكلام ‏السياسي والمواقف السياسية يتكلّم عنها الوزير السابق وئام وهاب في الإعلام.