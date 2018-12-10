أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * إستشهاد والي القضارف و”6″ مسؤولين في تحطيم مروحية بـ”القلابات” * “الأخبار” تنشر تفاصيل الحادث المأساوي وأخر رسالة لوزير الزراعة * قوى الإجماع الوطني: نرفض الهبوط الناعم ولن نشارك في الانتخابات صحيفة مصادر * ميرغني صالح .. تفاصيل اللحظات الأخيرة صحيفة المجهر * مصرع والي القضارف ووزير الزراعة وقيادات عسكرية * قائد المروحية لـ(المجهر): الطائرة سقطت نتيجة لحريق بقايا من قصب الذرة صحيفة السوداني * تفاصيل تحطم طائرة مروحية * مصرع (7) مسؤولين بينهم والي القضارف ونجاة (14) أبرزهم معتمد باسندة * أحد الناجين يكشف لـ(السوداني) قصة الانفجار وشهود عيان يروون ما حدث صحيفة آخر لحظة * السماح لرجل أعمال متهم بالفساد مغادرة البلاد * حوادث الطائرات تواصل حصد أرواح القيادات * استشهاد والي القضارف وأحد الناجين يروي التفاصيل صحيفة التيار * في حادثة مفجعة .. رحيل والي القضارف ووزيرة قيادات عسكرية ومدنية * “التيار” تورد إفادات أول الناجين من الطائرة * محكمة الفساد تمنح متهماً إذناً للعلاج بالخارج من (الاكتئاب) * مزارعون: (30%) من المساحات بمشروع الجزيرة لم يتم ريها صحيفة الإنتباهة * توقيف أبناء برلماني متهمين بالإتجار بالبشر * إصابة تلميذات ومعلمات بالتشنج بمدرسة في الضعين * استشهاد والي القضارف و(7) مسؤولين باحتراق طائرة * ملاحقة (4) شركات استولت على كميات من الذهب صحيفة الدار * استشهاد والي القضارف ووزير الزراعة وقيادات عسكرية ومدنية بعد تحطيم طائرة * مشاهد مؤلمة وتأجيل الدفن لصباح اليوم لتعذر فرز الجثث وناج يروي اللحظات العصبية * فدائية مدير جمارك القلابات انقدت معتمد باسندة ومراسل أخبار اليوم من الموت * إصابات بالغة لعدد من الناجين من بينهم كابتن الطائرة والدار تنقل التفاصيل * أسرة الوالي المنكوبة فقدت شقيقه أيضاً في تحطيم الطائرة الفرنسية * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان اللغة نحن والعالم المعاصر للأساس والكيمياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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