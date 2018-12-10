كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية الطلابية تتواصل في جميع أنحاء إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية الطلابية المستمرة منذ يوم الاثنين، في جامعات مختلفة في البلاد بمناسبة يوم الطالب الجامعي في إيران، على الرغم من الإجراءات القمعية الواسعة النطاق واعتقال عدد كبير من الطلاب.

وحسبما ذكرت المعارضة الإيرانية، احتشدت مجموعة من الطلاب في جامعة طهران في مدخل الجامعة ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.

في هذه الأثناء، عمدت القوى القمعية إلى تطويق الشوارع المحيطة بجامعة طهران.

كما تظاهر طلاب الكلية التقنية في طهران هاتفين شعارات: الطالب يموت ولا يقبل الذل؛ كما تظاهر طلاب كلية الفنون وهتفوا شعار: "واحد، اثنان، ثلاثة، آ، الحرية".