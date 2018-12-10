الان تتابع ترامب يدعم ميزانية الدفاع الأمريكية بـ750 مليار دولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال مسؤول أمريكي أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططاً لطلب 750 مليار دولار من الكونغرس للإنفاق الدفاعي العام المقبل، ما يشير إلى زيادة إنفاق وزارة الدفاع البنتاغون، في حين تشهد جهات حكومية أخرى تقشفاً.

ودعا ترامب الذي يواجه عجزاً في الميزانية عند أعلى مستوى في 6 أعوام حكومته هذا العام إلى تقديم مقترحات لخفض إنفاق وكالاتها 5%.

لكنه أشار إلى إعفاء الجيش بشكل كبير، وسيكون مبلغ 750 مليار دولار أكبر من طلب مبلغ 733 ملياراً الذي توقعه البنتاغون للسنة المالية 2020، ومن 700 مليار تحدث عنها ترامب في أكتوبر الماضي.

وقال مسؤول أمريكي، إن وزير الدفاع جيم ماتيس ناقش الميزانية مع ترامب في الأيام الأخيرة، وأطلعه على مخاطر عدم زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأضاف أنه خلال المناقشة بدا واضحاً أن ترامب أراد دفع التقدم الذي حققته إدارته في إعادة بناء الجيش ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.