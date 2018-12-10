الان تتابع إضراب واسع لعمال السكك الحديدية في ألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

تستعد شركة السكك الحديد الحكومية الألمانية “دويتشه بان” لاضطرابات كبرى في حركة القطارات مع إضراب عمالها في أرجاء البلاد للمطالبة برفع رواتبهم.

وذكرت الشركة أمس الأحد، أن حركة القطارات الوطنية والإقليمية والمحلية ستتأثر حتى ما بعد انتهاء الإضراب المقرر أن يستمر من الخامسة إلى التاسعة بالتوقيت المحلي، ولم توضح عدد رحلات القطارات التي ألغيت أو عدد الركاب المتوقع تضررهم من الإضراب.

وانتهت جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7.5%، دون اتفاق.

وقالت المفاوضة باسم النقابة ريجينا راش زيمبا إن “الشركة قدمت عروضاً لا تلبي مطالب أعضائنا، لكن “دويتشه بان” قالت في بيان إن لا جدوى تماماً من الإضراب، مشيرة إلى أن عرضها كان مغرياً ويلبي المطالب الرئيسية للموظفين. ودعت الشركة ممثلي النقابة إلى مباحثات جديدة بعد ظهر اليوم الإثنين.