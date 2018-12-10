تقارير: إيران تتوسع بشكل ملحوظ في تجاربها الصاروخية هذا العام

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن إيران توسعت بشكل ملحوظ في تجاربها الصاروخية هذا العام.

وكتبت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة أمس الأحد، أن إيران اختبرت صواريخ يمكن أن تصل إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أنها استندت في تقريرها إلى وثائق لأجهزة استخبارات غربية تمكنت من الاطلاع عليها، ولفتت الصحيفة إلى أن إيران ربما انتهكت بهذه التجارب قرار الأمم المتحدة المتعلق بالاتفاق النووي.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات التي جرى تأكيدها من مصادر مختلفة، أفادت بأن إيران أجرت في العام الحالي 7 تجارب على الأقل على صواريخ متوسطة المدى، إضافةً إلى 5 تجارب على صواريخ قصيرة المدى، وصواريخ كروز.

يذكر أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 ينص على السماح لإيران بالاستفادة من الطاقة النووية لكنه في الوقت نفسه يمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وأثار البرنامج الصاروخي لإيران، قلقًا متكررًا على الصعيد الدولي خاصةً الصواريخ المتوسطة التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، والتي تعتبر تهديدًا لقوى إقليمية في المنطقة.