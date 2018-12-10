شكرا لقرائتكم قطر تخسر مكانتها كأكبر مصدر للغاز في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت بيانات رفينيتف اليوم الاثنين أن #أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من #الغاز_الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15% مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت #صادرات_قطر 3% لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.