شكرا لقرائتكم قطر تخسر مكانتها كأكبر مصدر للغاز في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت بيانات رفينيتف اليوم الاثنين أن #أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر.
وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من #الغاز_الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.
وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15% مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت #صادرات_قطر 3% لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.
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